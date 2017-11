Pasarán a planta permanente a 4.500 estatales temporarios de la Provincia antes de fin de año

Vidal se comprometió ante los gremios, en la antesala de la próxima negociación salarial. La prioridad será para los más antiguos.

La gobernadora, María Eugenia Vidal, se comprometió ayer ante los gremios estatales a pasar a planta permante a unos 4.500 empleados temporarios de distintas áreas de la administración provincial. Se trata de una medida que forma parte del acuerdo paritario 2017 y cuyo anuncio fue dado en el marco de una reunión que duró más de dos horas y que -si bien el tema no se trató- abre la antesala de la futura negociación por pauta salarial para el año que viene, que se iniciará en breve.

Junto al ministro de Economía, Hernán Lacunza, y su par de Trabajo, Marcelo Villegas, Vidal recibió en la sede porteña del Banco Provincia al secretario general de UPCN, Carlos Quintana, a los representantes de Fegeppba, Jorge Baldovino (AERI), Pedro Fernández (APOC) y Miguel Zubieta (Salud Pública), todos gremios que hace un año acordaron la pauta salarial de este año, del 18 por ciento en tres tramos con una cláusula gatillo por inflación.

El pase a planta permanente que ayer les anticipó la Gobernadora corresponde a otro ítem de aquel acuerdo, que implica el traspaso del 30 por ciento de la planta temporaria este año, otro 35 por ciento en 2018 y el 35 por ciento restante en 2019 para terminar así con todos los contratados de la plantilla estatal.

El porcentaje comprometido para este año, que debió traspasarse en septiembre pero que se postergó por distintos motivos, implica unos 4.500 temporarios de distintas áreas de la administración suman un total de 15.000, habiendo la mayor cantidad en la Dirección de Cultura y Educación y en el ministerio de Salud.

Además, trascendió que el criterio para la selección de los beneficiados en esta primera etapa será el de la antigüedad.

Según pudo saber este diario, los gremios se retiraron a la espera de continuar ahora una agenda de diálogo que llevarán adelante con Lacunza y Villegas.

Se trata de los sindicatos que mejor sintonía vienen teniendo con la Gobernación, dado que, según trascendió ayer, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) no habia sido convocada al cónclave, un sindicato enrolado en la CTA que no firmó el anterior acuerdo paritario.

EXPECTATIVA POR LA PAUTA 2018

La pauta salarial prevista para el año que viene no fue un tema que haya formado parte de la reunión de ayer. Sin embargo, el gesto de la mandataria y el extenso cónclave se interpretaron como la apertura de la antesala de lo que será la negociación por los salarios, que se prevé para las próximas semanas.

Según trascendió, el gobierno provincial estaría esperando alguna señal de la administración de Mauricio Macri para tener un parámetro de la oferta que realizará, aunque algunos ya especulan con que sería similar a la de este año y tambien tendría una cláusula de adecuación por inflación.