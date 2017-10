Portugal también se incendia: ya son más de 30 los muertos

Unos 4.000 bomberos combaten las llamas. El fuego afecta asimismo a Galicia, en España.

Al menos 35 personas murieron debido a los incendios iniciados ayer en el centro y norte de Portugal y en Galicia, según informaron hoy los servicios de Protección Civil, citados por el diario O Público.

La mayoría de las víctimas (31) corresponden a Portugal.​

Además de las víctimas mortales, los más de 500 focos de incendios dejaron un saldo de 51 heridos, 15 de ellos graves, según confirmó la vocera de la Autoridad Nacional de Protección Civil portuguesa, Patricia Gaspar.

La vocera admitió que las cifras no son definitivas porque no se dispone aún de toda la información ya que hay lugares a los que todavía no tienen acceso.

Las víctimas mortales fueron halladas en los distritos de Coimbra, Guarda, Castelo Branco y Viseu, todos en el centro del país, donde se concentraron, junto con el norte, la mayoría de los más de 500 fuegos desatados este domingo.

Según Gaspar, el número de incendios que continúan activos, asciende a 145 en todo el país.

Más de 4.127 bomberos combaten a esta hora las llamas apoyados por 1.289 vehículos terrestres y más de 200 militares, que se esfuerzan en proteger varias aldeas aún en riesgo.

Esta nueva oleada de incendios llega tan solo cuatro meses después de la tragedia que afectó a Pedrógão Grande (en el centro del país), donde el fuego provocó la muerte de 64 personas y más de 250 resultaron heridas.

Hace diez días, más de 1.300 bomberos debieron movilizarse para combatir las llamas de grandes incendios activos en el centro y el norte de Portugal, que obligaron a cortar tres rutas y a evacuar seis aldeas.

El gobierno portugués había prolongado hasta ayer el período crítico de incendios forestales que normalmente concluye el 30 de septiembre, ante la falta de precipitaciones y la consecuente sequía.

Entre enero y septiembre de este año ardieron 215.988 hectáreas forestales en Portugal, lo que supone un 174 por ciento más que la media de los últimos 10 años, según datos del Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques luso.

GALICIA

Cuatro personas han muerto a causa de los más de cien incendios forestales declarados en la región española de Galicia (noroeste), donde se han quemado miles de hectáreas desde el viernes, favorecidos por el fuerte viento, las altas temperaturas y una prolongada.

El presidente regional, Alberto Núñez Feijóo, denunció hoy el “terrorismo incendiario” de quienes causaron el fuego.

Las víctimas son un hombre de 78 años, que murió cuando intentaba salvar a sus animales en un pueblo de la provincia de Orense, informó hoy la Delegación del Gobierno español en Galicia, y dos mujeres que fallecieron en una furgoneta en la provincia de Pontevedra.

Además, otro hombre de 70 años perdió la vida tras sufrir una caída cuando intentaba apagar un fuego en las cercanías de Vigo, capital de la provincia de Pontevedra.

Unos 400 vecinos de zonas rurales de Vigo tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas, aunque la mayoría ya pudieron regresar a casa.

El fuego causó también el corte de numerosas carreteras en toda la región, aunque fueron reabiertas hoy, según la Dirección General de Tráfico.

En estos momentos hay 105 focos activos, de los que 38 están controlados, mientras que en quince zonas existe peligro para las personas y las viviendas, seis en la provincia de Pontevedra, cinco en la de Lugo y cuatro en la de Orense.

“Los responsables de este terrorismo incendiario deben saber que estas acciones pueden matar y matan. Las fuerzas de seguridad tienen como máxima prioridad buscarlos y trabajan para detenerlos”, advirtió Núñez Feijoó, en unas duras declaraciones en rueda de prensa.

El dirigente gallego declinó dar detalles de la investigación, aunque adelantó que “varias personas” fueron detenidas el domingo y puestas en libertad después. Destacó, además, que la “actividad incendiaria” fue “intensísima” durante la noche y que muchos vecinos pasaron “horas trágicas” tratando de evitar que el fuego alcanzara sus casas.