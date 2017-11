Productor mundial de cannabis medicinal busca desembarcar en la Argentina

Se trata de la firma canadiense Aphria. Su CEO viajó al país para reunirse con el Gobierno. El proyecto establece dos primeros años de importación de sus aceites, para luego construir una planta local que abastezca la región.

La canadiense Aphria, una de las mayores productoras de cannabis medicinal del mundo, prepara su desembarco en la Argentina. En momentos en que el gobierno de Mauricio Macri busca inversores, la compañía presentó un plan al Ministerio de Salud que propone para una primera etapa la importación de sus aceites medicinales por dos años y mientras que en un segundo tramo proyecta una inversión millonaria para instalar una planta en Mendoza que sirva para abastecer la región.

Vic Neufeld, CEO de la compañía viajó a la Argentina para explicar en persona un proyecto a largo plazo. El interés de la firma se da luego de que en marzo pasado el Congreso dio un paso fundamental al aprobar la Ley de Cannabis Medicinal, que autoriza el uso de la planta y sus derivados para combatir dolencias, convulsiones o cuadros crónicos como esclerosis múltiple, mal de parkinson y cuadros de epilepsia, entre otros.

La Ley 27.350 fue reglamentada en forma parcial a fines de septiembre a través del decreto 738/2017 publicado en el Boletín Oficial. La misma regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.

En diálogo con El Cronista, Neufeld explicó que el proyecto de Aphria -que fue presentado a la flamante Dirección Nacional de cannabis creada a fines de septiembre pasado- aconseja al Gobierno “mantener el control absoluto sobre la comercialización de los productos”.

La firma busca que en los primeros dos años se permita la importación de sus aceites sin TCH, el principal constituyente psicoactivo del cannabis y responsable de generar efectos alucinógenos, para así desalentar cualquier posibilidad de abuso por parte de los consumidores sociales.

“Vamos a sugerir al Gobierno que solo consideren el aceite. Si usted es un abusador social de cannabis piensa que el médico se lo va a dar. El aceite que importaremos huele y se usa igual pero no tiene TCH que es el que causa la alucinación, solo contiene CBD que no es psicoactivo”, precisó.

Durante eso dos primeros años, Aphria propondrá además hacerse cargo de la capacitación de los médicos en el tema cannabis medicinal para crear conciencia de sus alcances y beneficios en los pacientes. “No nos podemos embarcar en esto si los médicos no son parte”, explicó.

Planta en la Argentina y abastecimiento regional

Pero Aphria no solo apunta a importar sus productos, su visión de futuro va más allá para la Argentina. El productor de cannabis proyecta además desembarcar con una planta similar a la que produce en Canadá en el país, la que le permitirá sentar una base para abastecer a la región.

Su CEO adelantó que ya analizaron distintas zonas del país y que la provincia de Mendoza cuenta con los mejores suelos para la plantación, a lo que se suma como beneficio adicional que se aprovecharía toda la infraestructura de rutas, sistemas de riego y distribución que fue desarrollada en la zona por la industria vitivinícola.

“Serían 20 acres para plantación y 8 para infraestructura”, explicó el directivo que calculó que la inversión rondaría entre los 100 y 150 millones candienses, es decir unos u$s 120 millones.

Los aceites que serán importados en un principio a la Argentina contendrán CBD y no THC, el componente alucinógeno que contiene el cannabis. Destacó que a diferencia de otros laboratorios toda “Aphria es una compañía segura para los pacientes, ya que no utiliza pesticidas ni insecticidas”.

La firma propone que tal como lo hace a nivel internacional, ya que opera en Estados Unidos y Australia, entre otros, la compra de los productos se realice a través de Internet -previo a que el paciente cuente con la correspondientes autorización gubernamental- y luego enviado por un carrier al domicilio .

Aphria fue fundada en 2013 en Toronto, Canadá. Produce 10.000 kilos de cannabis al año, emplea a 175 personas y tiene 30.000 pacientes registrados.