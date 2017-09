Ricardo De Rosa: “Desde hoy se podrá importar y exportar en el Aeropuerto local”

El secretario de Producción de la comuna local, Ricardo De Rosa, señaló en la 99.9 que se comenzará a sacar y recibir carga a través del Aeropuerto y además agregó que “seguiremos trabajando para que en un futuro vengan aviones de carga”. También se refirió a una ronda de negocios que organiza el municipio y a las cifras de desocupación en la ciudad.

Mar del Plata podrá sacar a través del Aeropuerto “Astor Piazzola” cargas al exterior como así también recibirlas, un primer paso que tiene como objetivo generar que haya vuelos de carga en un futuro no muy lejano.

Al respecto habló el Secretario de Producción de la comuna, Ricardo De Rosa a través de la 99.9: “a partir de hoy se podrá con aviones de carga, importar y exportar. Esto tiene un significado muy importante para las empresas porque ahora, hasta determinado kilaje, se puede hacer todo desde el Aeropuerto de Mar del Plata. No dejaremos de trabajar para que en un futuro vengan aviones que sean de carga directamente”.

Por el momento, desde el punto de vista logístico, el Aeropuerto está equipado para no tener inconvenientes, pero advirtió que una inversión en ese sentido podría ser aún más útil: “se puede hacer con las condiciones actuales, pero todo lo que se pueda aportar será en beneficio de la actividad”.

También aprovechó la situación, en el marco de las empresas que buscan opciones de ampliar su panorama que el próximo lunes cerrará la inscripción de una ronda de negocios organizada por el municipio: “hay más de 150 empresas inscriptas. Será de ofertas que ofrecen y otras que demandan y además multisectorial. Habrá empresas, bancos, sociedades de garantías recíprocas y todo para que los empresarios puedan salir con ventas y compras realizadas, más los que necesitan estrategias de financiación”.

Ante las críticas que recibe la gestión por la desocupación, indicó que es algo inocultable pero también hay otros datos que no son tenidos en cuenta de la misma forma: “la desocupación es una realidad, son 34.000 marplatenses que tienen problemas laborales pero estamos trabajando para que no sea así. Las más de 3.400 habilitaciones otorgadas también son una realidad y la única forma de hacer una estrategia para cambiar la situación, es dar números reales”, dijo.

Incluso destacó que a partir de las habilitaciones brindadas, ya están en condiciones de afirmar que hubo un crecimiento de los puestos que se han generado: “en la última medición que se realizó se generaron 1.000 trabajos nuevos. Con que haya dos empleados por cada habilitación son 7.000 puestos de trabajo. Los empresarios quieren desarrollarse pero les tenemos que dar herramientas y en ese camino estamos”, finalizó.