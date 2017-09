Rosendo Fraga: “El caso Maldonado puede influir en quienes no votaron a Cambiemos o Unidad Ciudadana”

El analista Rosendo Fraga habló en la 99.9 sobre el impacto del caso Santiago Maldonado en las elecciones de octubre. Además, indicó que “el planteo de determinados grupos Mapuches no tiene un apoyo mayoritario en la opinión pública”.

La desaparición de Santiago Maldonado parece ser un condicionante para la carrera electoral del mes de octubre. Los analistas en general, no ven que haya una influencia fuerte que genere un cambio notable en las cifras respecto de las PASO.

Rosendo Fraga expresó a través de la 99.9 lo que ha advertido en las últimas horas: “faltan 40 días para la elección de octubre y pueden pasar muchas cosas. La impresión que tengo es que es un caso que difícilmente se resuelva rápido. Nadie que haya votado Cambiemos o Unidad Ciudadana cambiará su voto por el caso Maldonado, puede ejercer alguna influencia en aquellos que votaron otras fuerzas. Eso en un escenario como la provincia de Buenos Aires, puede tener importancia”.

La postura de los grupos originarios en torno a Maldonado no parecen contar con el apoyo generalizado y han expuesto temas de análisis: “el planteo de determinados grupos Mapuches no tiene un apoyo mayoritario en la opinión pública, sobre todo alguna convocatoria violenta que plantean sus líderes. Se están planteando discusiones como el hecho de que estado no pueda entrar a las 1.200 hectáreas de la comunidad mapuche, indica que debe haber un límite”.

Fraga también está atento a otro tema de nivel internacional que terminó relacionando con el conflicto mapuche. “En los próximos días tenemos dos referendum independentistas. El 25 de septiembre el del kurdistán iraquí que estratégicamente juega un papel importante porque el pueblo kurdo se despliega por Irak, Irán, Turquía y Siria. Seis días después tenemos el de Cataluña”.

Serán dos puntos importantes que se deben tener en cuenta en el contexto global: “esto muestra un fenómeno global donde se vuelve a viejos localismos o nacionalismos que vemos en Europa y Asia. España puede encontrarse frente a la crisis política más importante desde la transición del régimen franquista hacia la democracia”, indicó.

En su razonamiento, algo similar está ocurriendo por estos lares: “el conflicto mapuche como se viene planteando en Chile y Argentina va en esa dirección. Hay organizaciones mapuches que tienen presentados ante Naciones Unidas el proyecto para que sea reconocido un estado mapuche que abarca en horizontal, a la altura de Chubut, tanto Chile como Argentina desde la costa del Pacífico a la del Atlántico”, finalizó.