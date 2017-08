Verónica Tambascia: “Solicitamos al juez de faltas que establezca una sanción para el Banco Supervielle”

La titular de la Secretaría de Defensa al Consumidor en General Pueyrredón, Verónica Tambascia, explicó la estafa que están denunciando contra jubilados en la petición de créditos: “queremos aclarar que la modalidad en la mayoría de los casos no sólo tiene que ver con el otorgamiento del crédito, sino la imposición del retiro de un electrodoméstico que además se lo cobran junto con el crédito”.

Desde la secretaría local de Defensa al Consumidor, se realizó un pedido concreto de sanción al Banco Supervielle por una estafa en el pedido de créditos de jubilados que contó con varias denuncias previas hasta que se pudo constatar la manera en la cuál se llevó adelante una operatorio sistemática.

La responsable del área en General Pueyrredón, Verónica Tambascia habló al respecto en la 99.9 y comentó los orígenes de esta problemática: “hace tiempo que recibimos reclamos de jubilados. Tenemos la instancia conciliatoria en Defensa al Consumidor y luego de varias audiencias no logramos que el banco cambie la modalidad del otorgamiento de créditos a jubilados y entonces decidimos hacer una actuación de oficio, solicitando al juez de faltas que se le imponga una sanción”, agregó.

Una vez que tomaron la determinación, aproximadamente hace una semana, enviaron notificación a distintas entidades: “se lo comunicamos tanto al ANSES porque es una boca de pago que deriva en los jubilados, al Banco Central, al Ministerio Público para que intervenga si hay algún delito y a la Dirección Nacional y Provincial de Defensa al Consumidor para que intervengan ellos en los casos que se puedan llevar adelante en otros lugares del país”.

Tambascia también advirtió a posible futuras víctimas de esta estafa la manera en la cuál el banco obliga a asumir responsabilidades: “queremos aclarar que la modalidad en la mayoría de los casos no sólo tiene que ver con el otorgamiento del crédito, sino la imposición del retiro de un electrodoméstico que además se lo cobran junto con el crédito. Los jubilados no tienen obligación de retirar ningún producto para reestructurar una deuda ni pedir un crédito”.

Lo que están tratando de constatar ahora es que este tipo de modalidades no sea utilizada por otros bancos estafando más jubilados: “no quita que esto pueda suceder en otros bancos y estamos trabajando al respecto. Tenemos otro tipo de denuncias con otros bancos, pero no de este tipo”. En cuanto a lo que pide la Defensoría, aclaró que “la ley nos permite aplicar multas hasta 3 millones de pesos y nosotros estamos pidiendo dos millones y medio”.