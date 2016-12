Vilma Baragiola: “Son destituyentes y antidemocráticos porque no respetan el voto de la gente”

La Secretaria de Desarrollo Social de la comuna, Vilma Baragiola se refirió en la 99.9 a la agresión que sufrió ayer en la puerta del municipio y destacó que “no se hace política en Mar del Plata porque los debates no son profundos, muchas veces son banales, se debate para nadie porque a la gente ya no le interesa escucharlos”.



Dentro de los incidentes que se vivieron ayer en torno a la sesión del Concejo Deliberante donde se aprobó, entre otras cosas, el aumento del boleto, una de las personas agredidas fue la Secretaria de Desarrollo Social de la comuna Vilma Baragiola que se refirió al tema a través de la 99.9.

“En la posibilidad de ir contra todos y generar conflicto en la calle, se busca desde la militancia política exponer a quienes tenemos la posibilidad de ocupar un lugar en el gobierno municipal. Lo que pasó ayer tiene mucho que ver con la violencia de género”, indicó acerca de los incidentes en general y particularmente de los insultos que recibió.

Recordó que los cortes no se pueden dar indiscriminadamente a pesar de tener un reclamo que se considere justo, mucho menos cuando la violencia aparece como protagonista. “La vía pública es para transitarla y no cortarla constantemente. Lamento lo que pasó en el día de ayer, son cosas que molestan porque uno lo que está tratando de hacer es su tarea”, agregó.

A partir de lo que se está viviendo en los distintos debates por temas realmente importantes para la sociedad, Baragiola reflexionó: “dudo mucho que se haga política en Mar del Plata porque los debates no son profundos, muchas veces son banales, se debate para nadie porque a la gente ya no le interesa escucharlos. Cuando hay un reclamo por un tema importante, sólo vienen de la política los que vienen a reclamar como representantes de los obreros. A muchos los conozco y tienen muy poco que ver con los obreros”, advirtió.

Algunos de los que ayer la agredieron verbalmente, son personas con las que tiene que trabajar habitualmente: “me da mucha pena lo que pasó ayer porque a muchos los conozco y he hablado con ellos siempre, pero me insultaron y me hicieron pasar un muy mal momento en la calle pero seguramente me los volveré a encontrar. Parece que ser violento es lo que hay que hacer de un lado y del otro”, indicó.

Lo que denunció también Baragiola es que las maniobras para desestabilizar el gobierno de Arroyo son constantes y en esta oportunidad, no se trata de una excepción: “lo que pasó ayer es hacer una campaña como la que vienen haciendo desde el 10 de diciembre de 2015 que es la búsqueda de golpear al gobierno municipal. Los gritos tenían que ver con el gobierno municipal, provincial y nacional; eran improperios contra personas elegidas democráticamente por los votos. Te das cuenta que no se trata de una funcionaria, sino una campaña destituyente y se los dije en la cara. Son destituyentes y antidemocráticos porque no respetan el voto de la gente”.