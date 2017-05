Malas lenguas 1024

De judiciales y miserias vanas I. Sigue la saga de miserias y vanidades en el fuero federal, en el cual los nombramientos fuera del rigor que impone la carrera judicial ocurren. El último caso es del ascenso de Martina Garra. Una nueva maniobra entre Mazzaferri y el encarcelador serial Santiago Inchausti se materializó días atrás con el nombramiento de Garra, una empleada que de la Mesa de Entradas (último cargo) del Juzgado Federal 3 de Inchausti, pasó a desempeñarse como Jefa de Despacho de la Fiscalía de Mazzaferri, salteando el ascenso de por lo menos 7 agentes que integran las fiscalías federales de primera instancia. Los ánimos están en llamas, y se genera cada día más expectativa por lo que pueda surgir de la denuncia del gremio judicial.

De judiciales y miserias vanas II. El Sindicato de Judiciales de Bs. As (UEJEN) ya empezó a trabajar en la denuncia que recaerá sobre la fiscal Mazzaferri por todas las irregularidades cometidas en los nombramientos de su fiscalía, en clara violación a la carrera administrativa – judicial del personal que desde hace años integra la dependencia. Si bien eso no parece ser lo central -dadas las irregularidades sistemáticas de Mazzaferri en su función-, el tema puede ser clave para desplazar a una funcionaria que comete delitos a granel. Protegida por el fiscal general de cámaras Daniel “Quesito” Adler, Laura Mazzaferri se aupó en un foro antimafia en Capital Federal junto al más que impresentable ex vocero papal Gustavo Vera. Buenas malas compañías.

Definiciones. Las que surgen de la designación del juez federal Héctor Plou para investigar la conducta dolosa y criminal de Daniel Adler, Martín Bava y la secretaria, por sus actuaciones contra Pedro Federico Hooft y otros magistrados del fuero provincial de Mar del Plata en la década de los ochenta. La designación de Plou es clave, luego de que el Consejo de la Magistratura diera por tierra con los planteos de Bava buscando impunidad a su proceder en el Consejo.

De héroes y procederes. Quien escucha a los concejales opositores hablar del vecinalismo en la ciudad, deben de creer que los integrantes de dicho colectivo son ángeles atosigados por los demonios de la administración pública. Hay que decir que son los mismos que en ocho años callaron sistemáticamente en tanto se destruían los barrios por los que ahora claman. A punto tal que el diario de Florencio Aldrey Iglesias señalaba en campaña electoral: “estuvieron el candidato a primer concejal de Acción Marplatense Ariel Ciano acompañado por otros integrantes de la lista como Leandro Laserna, Fernando Gauna, y Alejandra Urdampilleta, el director de Asuntos de la Comunidad, Marcelo Fernández; fomentistas como Javier Woollands, Hugo Toso, Martín Muñoz, Juan Junakovic, María Taboada y Sara Gajardo. También participaron representantes de sociedades de fomento como Cerrito Sur, Fortunato de la Plaza, López de Gomara, Zacagnini, Juramento, Quebrada de Peralta Ramos, Bosque de Peralta Ramos, Cerrito San Salvador, El Martillo, Colinas de Peralta Ramos, San Martín, Parque Independencia y Jardín de Stella Maris, entre otras“. Completa la lista: todos compañeros de ruta y del silencio.