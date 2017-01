TOP TEN 1009

1) Marcelo Pasetti (Estrena apodo)

Está incomodo, no le gusta ser objeto de atención pública. Lo suyo siempre fue la tercera línea, como corriendo de atrás y haciendo que usa el poder para hacer su antojo o el de su patrón. Y bueno, fracaso tras fracaso, ahora le dicen “loser”. No será bonito, pero es válido. No gana una.

2) Álvaro Fanproyen (¡Callate,callate!)

Ya es bastante incómodo que sea funcionario. Ahora quiere agregar a su cartabón ser operador político. Ofrecer el apoyo de Mario Ishii, Aldo Rico y Eduardo Duhalde a la gestión local es cuando menos imprudente, electoralmente ilógico y funcionalmente inadecuado. Silencio, por favor.

3) Lucas Fiorini (Blanqueado)

Lo hizo: cual ave fénix, salió del marasmo político de su expulsión asumiendo que ya es parte del oficialismo, aún sin integrar Cambiemos. La foto con su protector, el líder de la agrupación Santa Marta Joaquín De la Torre, blanqueó lo que era obvio.

4) María Inés Benítez (¿No será demasiado?)

Líder de la barriada de Playa Serena, nunca le falta motivo para cortar la ruta 11 y generar ruido alrededor de la mass media digital + La Capital por motivos variopintos. ¿No será mucho? Tanta crítica al aire, porque sí o porque no, agota, aún por justa que pueda ser la queja.

5) Fernando Rivera (Beneficio inesperado)

Representa un sector productivo central de la economía de MDP, y puso un toque de atención sobre algo que aquí se ignora. “Estamos de acuerdo (CAIPA) con la eliminación de feriados, ya que atentan contra la rentabilidad de las empresas productivas”. Hay algo más que turismo en esta urbe de un millón de habitantes.

6) Fernando Román González (Reapareció el mono)

Será por el silencio del colegio de abogados que supo conducir, será porque la distancia del poder lo libera para decir en lo que cree, “el Mono” Román González le apuntó a la reducción de la feria judicial como un tema menor ante la dimensión de la ineficacia del sistema judicial. Tema para debatir.

7) Santiago Inchausti (“Manitas” estaría en falta)

El juez “Manitas”, encarcelador serial, tiene una baraja complicada en el expediente Madaho’s: hay una escucha que lo vincula como cliente del lugar. Inchausti está notificado de dicha escucha, pero se encomienda a los dioses del averno para que siga pasando inadvertida.

8) Juan Dominoni (Algo agrandadito)

El poder cambia, y el poder absoluto cambia aún más. Dominoni viene con alto perfil. Curioso comportamiento de alguien que tiene un runrún muy fuerte a su alrededor. ¿Ni una menos?

9) Carlos Katz (Anuncia la vuelta)

Siempre fue Carlitos, el hermano menor. Parece que ya se recibió de adulto, y dice que va por un lugar en la lista de concejales a salir en este 2017. Está bueno que se anime, si le sale o no, será otra historia.

10) Gustavo Casciotti (Lo legal le incomoda)

Desde un sello digital (lo de goma es ya una antiguedad sin retorno) dice que la habilitación de Easy será legal, pero a él y a su grupo de presión no les gusta la legalidad. El libelo que lleva por título “Será legal, pero…” obvia cualquier interrogante sobre el pensamiento de este grupo anclado en el tiempo. Habrá que notificarles que Carlos Marx está muerto y enterrado.