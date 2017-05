TOP TEN 1025

1) Carlos Fernando Arroyo (En su ley)

Va despacito, despacito, muy al estilo del mariscal Montgomery, aquel que al frente de las ratas del desierto derrotó a Rommel. La apuesta a dejar sentado que la ley es el único imperativo da una lección a tanto mediocre , cobarde y timorato que cree aún hoy que para hacer política hay que someterse al anciano aldeano de Lugo.

2) Eduardo Bruzetta (Le va a durar poco)

Salió por todo lo alto en el Ladrey News anunciando su sobreseimiento vía un fallo de primera instancia. Apelación en tiempo y forma va por condena a derecho del tenedor de libros que hizo tropelías a destajo desde Inspección General.

3) Juan Tapia (Retorciendo el derecho)

Estrella fulgurante del garanticidio en los juzgados de Mar del Plata, rompe las formas, ignora el derecho y da protección mafiosa a ex funcionario de Cospelito.

4) Claudio Bardelli (Estamos en peligro)

Abogado que dijo ante la audiencia de la 99.9: “hoy nada es más peligroso para un inocente que pasar cerca de un juzgado federal”. Terrible, tremendo y verificable.

5) Walter Zalazar (Víctima de infames)

Laburante sometido a lo peor que le puede pasar a una persona: ser privada de su libertad y sometida a las orcas caudinas de un poder, el judicial federal, que encarcela sin sentido ni razón suficiente. Horroroso.

6) Analía Schwartz (Nunca más nada será igual)

Salió liberada de culpa y cargo. ¿Final feliz? Nada es suficiente para devolver lo que le quitaron en todo este tiempo. Otra vida de ahora en más, que será difícil de reconstruir.

7) Reales y Laserna (Dos caraduras seriales)

Se mostraron en el abrazo al Teatro Colón. Ellos, justamente, que no cumplieron nada de lo pactado, incluso contratos. Rostros pétreos.

8) Viviana Araujo (Sin culpas ni cargos)

El Ladrey News tituló: “Repudiable accionar al tirar libros en el Centro Integrador El Martillo”. La justicia dijo: “No hay lesión al patrimonio público ni malicia en el accionar de la titular del CIC”. Otra vuelta de tuerca en la mentira como instrumento de la peor política.

9) Florencio Aldrey Iglesias (Uno más)

Señalan que echa espuma por la boca. Llama y llama y no obtiene respuesta. Bravo que te bajen al mundo real y seas uno más, cuando te creías el dueño de todo.

10) Joaquín De La Torre (En off side)

Se amoscó porque no le avisaron que iban por la legalidad en la denominación del complejo en la ex terminal de ómnibus. Hay que ubicarse: que el Ladrey News y la mafia digital le digan “interventor” no significa que sea cierto. “Niño, deja ya de joder con la pelota/ Niño, que eso no se hace, que eso no se dice, que eso no se toca” (Joan Manuel Serrat).