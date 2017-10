TOP TEN 1047

1) Patricia Perelló (No la dejen sola)

Vergonzoso es un término que se queda escaso en lo que se refiere a lo ocurrido a las puertas de tribunales y sufrido por las letradas del estudio que representa a los policías condenados por el conocido caso Mellman. Insultos, agresión física, todo una locura completamente condenable.

2) Gustavo Mellman (Demasiado canalla)

Un canalla que llevó su venganza personal a extremos inauditos, posible gracias a un sistema de justicia lleno de cobardes que no sólo no aplican la ley sino que la pervierten.

3) Carlos F. Arroyo (Va por más)

No se baja sino que va por más, y ya está cabildeando su reelección. ¿Asombroso? Y, sí.

4) Daniel Sosa (Cambiemos B)

Se fue con Lucas Fiorini, candidato cuasi oculto de Cambiemos. Algo así como la pata peronista clase B en la ola amarilla.

5) Stella Maris Marinier (Ahorrativa)

Se puso las botas bucaneras y salió a dar batalla por los barrios, ordenando la carnestolendas de plata que llega a las sociedades de fomento. En pocos meses, ahorró millones. Y eso que no le tenían fe.

6) Walter Rodríguez (Dando batalla)

Salió con los botines de punta a denunciar okupas de terrenos en el sur de la ciudad. Otro que se estrelló contra la inacción de la fiscal Lorena Irigoyen, y pide cambio a la fiscalía 10. Y bueno, hay que mantener la ilusión.

7) María Isabel Sánchez (De salida)

Fue –no podemos precisar si previo paso por la peluquería- y presentó renuncia a la fiscalía que aún hoy okupa. Le dijeron “vaya y no se haga problema, que aquí no pasa nada”. Y sí, está claro que no pasa nada: Garello sigue de fiscal general.

8) Horacio Tettamanti (¿Será el próximo?)

Culata de Julio De Vido capítulo marplatense: Jaime, López y sus bolsos, Baratta y las compras de gas… Tettamanti será el próximo. Números tiene como para salir sorteado.

9) Claudio Zuchovicki (Marplatense destacado)

Un orgullo. Formado, inteligente y preciso para exponer en materia económica. Gerente de desarrollo de capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de los pocos que merecen y les cae justo el sustantivo “capo”.

10) Marcelo Ruiz (Haciendo lo que hay que hacer)

Un jefe policial que hace lo que hay que hacer: proteger y servir. El jefe del GAD se hizo cargo de custodiar y proteger a las abogadas del estudio Perelló, atacadas salvajemente por una turba descontrolada.