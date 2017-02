Jorge Frías: “Con el nuevo Reglamento de Titulación del Personal, vemos en riesgo la salida laboral”

El Secretario General de la Asociación de Capitanes y Patrones de Pesca se refirió en la 99.9 al desarrollo de un nuevo Reglamento de Titulación del Personal de la Marina Mercante que está análisis, indicando que se pueden perder puestos de trabajo: “lo que se está tratando de facilitar es que no sólo capitanes de ultramar o fluviales sino también hombres de las fuerzas como submarinistas, prefecturianos y hombres de la Armada, puedan tener la capacidad de tripular un buque de pesca”, señaló.

La Asociación de Capitanes y Patrones de Pesca, se puso en alerta por el actual proyecto en elaboración de Reglamento de Titulación del Personal de la Marina Mercante que se intentará próximamente poner en vigencia.

El Secretario General del gremio, Jorge Frías indicó en la 99.9 que “los Capitanes y Oficiales de la Marina Mercante en sus distintas variables, se estructuran con normativas de nivel internacional. Argentina está adecuando las normativas en el país a las normas internacionales pero no de la manera que debieran”.

Luego fue a la próblemática puntual que despertaría la implementación de este nuevo reglamento: “se indica que la actividad pesquera es específica y necesita prácticas reales para tener idoneidad absoluta y que no implica sólo saber navegar, sino tener conocimiento en las artes de pesca”. A su vez, se le da mayor acceso a distintos actores al momento de tripular un buque: “lo que se está tratando de facilitar es que no sólo capitanes de ultramar o fluviales sino también hombres de las fuerzas como submarinistas, prefecturianos y hombres de la Armada, puedan tener la capacidad de tripular un buque de pesca, simplemente por el hecho de serlo. Vemos claramente en riesgo nuestra salida laboral y por eso nos oponemos”.

Algo similar había sucedido hace más de 20 años atrás, pero la situación era distinta y ahora temen que se pierdan puestos de trabajo: “en los 90 se modificó este régimen y era porque en aquél entonces hubo una inclusión de buques extranjeros en el Mar Argentino que fue importante por la llegada de flotas congeladoras. Ahora la situación es distinta porque el Mar Argentino ya no resiste mayor inclusión de buques, por eso no se generarían más puestos de trabajos”, finalizó.