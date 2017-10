La contaminación es más letal que la guerra, el hambre y los desastres naturales

Causa unos 9 millones de muertes prematuras al año en el mundo. Cuáles son los países más afectados.

La contaminación ambiental –sea del aire o del agua– está causando más muertes año tras año que todas las guerras y actos de violencia en el mundo. También causa más decesos que fumar, el hambre o los desastres naturales, y más que el sida, la tuberculosis y la malaria juntos.

Una de cada seis muertes prematuras en el mundo durante 2015 –cerca de 9 millones– podría atribuirse a enfermedades por exposición tóxica, de acuerdo con un estudio publicado ayer en la revista médica The Lancet.

El costo económico de los fallecimientos, enfermedades y asistencia social relacionados con la contaminación es igualmente considerable, de acuerdo con el reporte, con un costo cercano a los 4,6 billones de dólares en pérdidas anuales, aproximadamente 6,2% de la economía global.

“Hubo muchos estudios sobre la contaminación, pero nunca recibió los recursos o nivel de atención como, digamos, el sida o el cambio climático”, declaró el epidemiólogo Philip Landrigan, director de salud global en la Escuela Icahn de Medicina en Mount Sinai, Nueva York, y autor principal del reporte.

El estudio representa el primer intento en recabar datos sobre enfermedades y fallecimientos causados por toda forma de contaminación combinada. “La polución es un grave problema que la gente no toma en cuenta porque la ven de forma dispersa”, afirmó Landrigan.

Los expertos señalan que los nueve millones de decesos prematuros que el estudio detectó son sólo una cifra parcial estimada. Aseguran que el número de personas que murieron por contaminación es sin duda mayor y será cuantificado una vez que se realicen más estudios y se desarrollen nuevos métodos para evaluar el impacto dañino.

En cuanto a la distribución global, el estudio indica que la mayoría –el 92%– de las muertes relacionadas con contaminación ocurren en naciones en desarrollo, donde las políticas públicas se enfocan en el desarrollo de su economía, en sacar a la gente de la pobreza y en construir infraestructura básica. Las regulaciones ambientales en esas naciones tienden a ser más relajadas, y las industrias usan combustibles más sucios y tecnologías obsoletas.

Respecto a la situación en América Latina, el estudio sostiene que “la desigualdad ambiental es evidente en una serie de enfrentamientos entre las industrias extractivas –en particular la industria minera, pero también la producción de petróleo y gas– y las comunidades indígenas. Los ejemplos incluyen el proyecto cuprífero Tía María en Perú –operado por Southern Copper Corporation, la segunda empresa minera de cobre más grande del mundo– y el proyecto de oro y cobre Conga, con sede en Estados Unidos”.

Asia y Africa son las regiones que ponen más personas en riesgo, según el informe, mientras que la India encabeza la lista de países individuales. Una de cada cuatro muertes prematuras en la India en 2015 –o casi 2,5 millones– fueron atribuidas a la polución, concluyó el estudio. El medio ambiente en China fue el segundo más letal, con más de 1,8 millones de decesos prematuros atribuidos a enfermedades relacionadas con la contaminación.

En las naciones ricas, donde la contaminación no es tan generalizada, son las comunidades más pobres las más expuestas, agrega el estudio.

“La gente no se da cuenta de que la contaminación daña las economías. La gente que enferma o muere no puede contribuir a la economía”, dijo Richard Fuller, director del grupo activista Pure Earth y uno de los 47 expertos que contribuyeron al reporte.