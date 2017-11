Para reactivar el consumo, ANSeS dará préstamos por $ 60.000 millones

Es la previsión para fin de año. Ya colocaron $ 52.000 millones. Otorgan préstamos por $ 400 millones por día al 24% anual, casi lo mismo que paga un plazo fijo.

Una de las cartas que jugó el Gobierno para imponerse en las elecciones legislativas fueron los créditos de la ANSeS para los grupos sociales excluidos del sistema bancario, que hasta hace no mucho se veían obligados a recurrir a las cuevas que les cobraban tasas usurarias. Esto permitió una reactivación en el consumo, ya que el 53% de los solicitantes dijo que usaba el dinero para hacer refacciones en la casa.

A fines de octubre se cruzó la barrera de los 2,5 millones de créditos otorgados por $ 52.000 millones con el nuevo esquema de los préstamos ANSeS, lanzado en abril para jubilados y pensionados y ampliado en junio para beneficiarios de AUH y pensiones no contributivas, y extendido en septiembre para empleados en relación de dependencia vía asignaciones familiares. Para fin de año estiman llegar a los 3,5 millones de préstamos por $ 60.000 millones.

Según pudo saber este diario, están prestando en todas las líneas unos $ 400 millones por día, a razón de hasta $ 5.000 a 24 meses a una tasa nominal del 24% anual, prácticamente lo mismo de lo que recibe el depositante por un plazo fijo. El ritmo afloja porque se agota el segmento que los solicita, pero en jubilados se mantiene.

“Con esta modalidad de créditos, la ANSeS (básicamente AUH) logró llegar a un segmento de la sociedad que estaba fuera de este circuito, que se endeudaba a tasas usurarias con los prestamistas del barrio y ahora obtienen un crédito seguro a una tasa muy acorde, es decir, un crédito seguro. Y cuando vemos las encuestas que realizamos en qué utilizarán el dinero, la mayoría indica que es para alguna reforma en el hogar o para comprar electrodomésticos”, comenta Emilio Basavilbaso, titular de ANSeS.

En rigor, más de 1 millón de estos créditos fueron para titulares de la AUH. Es decir, que la mitad de las familias con AUH de todo el país (algo más de 2,1 millones) solicitaron y recibieron un crédito de ANSeS. Además, lo recibieron 700.000 jubilados y pensionados. Y 480.000 fueron para beneficiarios de pensiones, muchos de ellos personas con discapacidad. En apenas un mes se sumaron a los préstamos más de 250.000 empleados en relación de dependencia. En el caso de los titulares de AUH, por cada hijo pueden obtener un crédito de $ 3000 a pagar en 12 cuotas, o uno de $ 5000 que se puede abonar en 24. Las pensiones no contributivas pueden acceder hasta $ 30.000 en 36 cuotas, $ 20.000 en 24 cuotas o $ 12.000 en 12.