Malas lenguas 1020

Repercusiones I. En 2011, Federico Álvarez Larrondo, ex titular de Defensa del Consumidor durante la gestión de Daniel Katz, había presentado un recurso en contra del aumento del boleto de similar factura al que presentaron recientemente los ex ediles y ex funcionarios de Gustavo Arnaldo Pulti Leandro Laserna y Marcelo Artime. Si bien Larrondo pretendía hacerse de la voz de los usuarios del transporte en nombre de una asociación de usuarios bancarios, el objetivo de ambos recursos es el mismo, y los argumentos, calcados. Álvarez Larrondo niega ser copartícipe de la maniobra, y dice que hará acciones por plagio.

Repercusiones II. La situación que devino al conocerse por este medio la presentación de Álvarez Larrondo, trajo fuertes cimbronazos en el Poder Judicial. Es que el ex integrante del gobierno de Daniel Víctor Katz Jora es híper kirchnerista, y está en la nómina del fiscal general de cámaras Daniel Adler, príncipe de todos los mareados por los efluvios del poder de Justicia (i)Legítima. Lo cual no es todo, ya que Federico puja por un lugar en la justicia de Provincia en disputadísima terna. Una fuente de Tribunales ilustra: “su llegada a la Cámara Civil sería el desembarco de la mismísima Gils Carbó al fuero local, ya que el mismo (Álvarez Larrondo) mantiene vínculos directos con la jefa KK de los fiscales y sus líneas intermedias a través de la fiscal comercial Gabriela Boquin” (exprofesora en la Universidad de Madres y autora del diktat que disparó el escándalo del Correo Argentino).

Pujas y miserias. Usar a los que todo lo perdieron para sacarse fotos creyendo que eso es hacer política, es costumbre. Mala, pero costumbre. Joaquín de la Torre había pedido que nada de eso ocurriera, y que sólo se exhibiese lo entregado, colchones, alimentos, etc. Integrante al fin de la Agrupación Santa Marta, hizo suyo el viejo axioma parroquial de “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”, y se dio un festín de imágenes junto a Lucas Fiorini. Responsable: Martín Abonjo, alter ego de Fiorini desde la creación de la corriente interna menemista en la Facultad de Derecho en los noventa.

Posturas, miedos e intrigas. Definido que está que habrá dos listas compitiendo por la UCR en las PASO, en la Privada se preguntan si el intendente Carlos Fernando Arroyo no debería, como en San Vicente (Jorge Macri), en CABA (Rodríguez Larreta) y La Plata (Julio Garro), exigir lista única. El interrogante viene a cuento de que Arroyo, según este análisis, debe proveerse concejales propios para evitarse un infierno político en sus dos años posteriores a la elección de medio término. Eso sólo analizando la UCR: en el PRO la situación no es mejor, por el enfrentamiento interminable que hay entre facciones que no se respetan y no generan afecto societatis, con episodios graves de expulsión por haber participado en reuniones sin autorización política del jefe de facción. Mucha ambición, poca cabeza.